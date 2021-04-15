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"إحسان" تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة

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"إحسان" تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة "إحسان" تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة
بمشاركة جميع المناطق من أجل تعزيز قيم التراحم والعطاء

تنطلق غدًا الجمعة الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة.

وتأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) للعمل الخيري التي دُشنت أخيرًا خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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