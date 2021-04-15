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تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

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تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا
ارتفع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19"

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 297 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"؛ مما يمثل حصيلة قياسية لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61400، مقابل 62797 الأربعاء في حصيلة قياسية؛ ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4086957.

وذكرت وزارة الصحة، أنها رصدت 297 وفاة جديدة ناجمة عن المرض؛ مما يعتبر عددًا قياسيًّا، مقارنة مع 279 في بيانات الأربعاء؛ وفق " اليوم".

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 54894 مريضًا؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3535040 شخصًا.

وأعلن الرئيس التركي، الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

تركيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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