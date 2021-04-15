"تيسير" تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد

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"الشهري": ستصل للمستفيدين بأماكنهم احترامًا لهم واتباعًا للاحترازات

بدأ فريق جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج بتوزيع هدية الجمعية الرمضانية (زاد تيسير) مستهدفة بذلك أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد.

وتفصيلًا، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري: إن جميع الهدايا سوف تصل إلى المستفيدين في أماكنهم توفيرًا للوقت والجهد والمال عليهم واحترامًا وتقديرًا لهم واتباعًا للتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وأضاف الشهري أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي سوف تتبع هذه المبادرة المجتمعية، مقدمًا في الوقت نفسه كل الشكر والتقدير لمن دعم الجمعية، مهيبًا بالموسرين ورجال الأعمال ومحبي الخير إلى دعم الجمعية للقيام برسالتها وتحقيقًا لأهدافها.

يذكر أن جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج جمعية أهلية تأسست بتاريخ 1440/9/18 هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1230)، وتعد الوحيدة عربيًّا المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين.