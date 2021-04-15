مراكز شباب دمياط تشارك في الامسيات الرمضانية

★ ★ ★ ★ ★

شاركت مراكز الشباب بدمياط، في الأمسيات الرمضانية؛ التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومحمود أبو زهرة، مدير مديرية الشباب، وغادة الجابري، مدير إدارة الشباب.



وشارك مركز شباب الخياطة، بنشاط تنس الطاولة والبلياردو، ومركز شباب الروضة بنشاط التنورة، كما شارك مركز شباب تفتيش السرو وأولاد خلف بنشاط الإبتهالات وصالة اللياقة البدنية.



هذا وشارك مركز شباب كفر الغاب بعمل ندوات عن بداية شهر رمضان، والإبتهالات، ومركز شباب السيالة والشيخ درغام بورشة عمل لزينة وفانوس رمضان، وأيضا مركز شباب شرباص الذي شارك في نشاط الكاراتيه.