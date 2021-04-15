الوباء يواصل انتشاره.. هنا آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم

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وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 832 مليون جرعة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 138 مليونًا حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 832 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 138 مليونًا و276 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز أكثر من 7ر78 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و973 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 832 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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