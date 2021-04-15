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اليمن: ميليشيا الحوثي تمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة بالوقود

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اليمن: ميليشيا الحوثي تمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة بالوقود اليمن: ميليشيا الحوثي تمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة بالوقود
استولت على أكثر من 70 مليار ريال يمني من إيرادات ميناء الحديدة

اليمن: ميليشيا الحوثي تمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة بالوقود

اتهمت اليمنية، ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على أكثر من 70 مليار ريال يمني، من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن "نهب ميليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة تجاوز 70 مليار ريال، ودخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة".

وأضاف أن تلك الشحنات لم تؤد إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين.

واتهم المسؤول اليمني، الميليشيا المدعومة من إيران، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، وذلك في مسعى منها لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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