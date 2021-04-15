"باداود": أرفض عادات الطعام والشراب السائدة في رمضان

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قال: جاء رمضان ليحررنا من عادات نمارسها طوال العام

يؤكد الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود أن رمضان هو شهر العمل والتميز والإنجاز والابتكار، وشهر تحقيق الأهداف السامية، فشهر رمضان يحررنا من عادات اعتدناها طوال العام، رافضاً حتى التقيد بعادات جديدة سواء في المأكولات أو المشروبات أو غيرها من البرامج الأخرى؛ بحجة أنها عادات رمضانية.

رمضان يحررنا من العادات

وفي مقاله "رمضان والتحرر من العادات" بصحيفة "المدينة"، يقول "باداود": "يأتي شهر رمضان المبارك ليحرر الناس من العديد من العادات والتقاليد التي اعتادها الناس طوال العام سواء في الأكل أو الشرب أو العمل أو اللقاءات الاجتماعية أو غيرها من العادات التي كثيراً ما يكون لها نمط خاص في رمضان".

التقيد بأطعمة رمضانية

ويرى "باداود" أنه "بالرغم من خروج الناس وتحررهم من تلك العادات التي اعتادوها طوال العام، إلا أنهم يعودون ليقيدوا أنفسهم بعادات أخرى تُنْسب إلى رمضان، ففي الوجبات الغذائية تتوقف في رمضان الوجبات الثلاث، والتي يتم تناولها طوال العام، ويتحرر الناس من الالتزام بثلاث وجبات في اليوم؛ بسبب الصيام طوال النهار، ولكنهم يعمدون إلى تقييد أنفسهم بأطعمة ومشروبات مختلفة اعتادوا أن يأكلوها في رمضان وكثير من تلك الأطعمة غير صحي".

تحرر مواعيد العمل

وعن أوقات العمل، يقول الكاتب: "بالرغم من قصر أوقات العمل في رمضان على ساعات أقل من ساعات العمل في الأيام العادية، إلا أن طبيعة العمل في رمضان تتحرر من المواعيد التقليدية، فالبعض يفضّل أن يعمل بعد الفجر مباشرة، وآخرون يعملون على فترتين، والبعض قد يعمل في الفترة المسائية فقط وحتى الفجر، وبعض الأعمال في رمضان قد تلجأ للعمل طوال الأربع وعشرين ساعة، وخصوصًا في الليالي الأخيرة وقبل العيد".

شهر التواصل والإصلاح وصلة الرحم

ويعلق "باداود" قائلاً: "رمضان يحرر الإنسان من برنامجه اليومي، والذي قد يكون اعتاده طوال العام؛ فهو شهر التواصل والإصلاح وشهر صلة الرحم والإحسان وشهر الخير والبركة والعمل الصالح الذي لا حدود له ولا يمكن حصره في شكل أو مجال واحد، ففي النهار الصيام وفي الليل القيام، وخلالهما يكون العمل وتلبية احتياجات الأسرة وغيرها من الأنشطة سواء على المستوى الفردي أو العائلة".

رمضان يحررنا من عاداتنا

وينهي "باداود" قائلاً: "لقد جاء رمضان ليحررنا من عادات اعتدناها طوال العام لا ليفرض علينا عادات رمضانية جديدة سواء في المأكولات أو المشروبات أو غيرها من البرامج الأخرى، والتي يحرص البعض على أن يربطها برمضان، فرمضان شهر العمل والتميز وشهر الإنجاز والابتكار وشهر تحقيق الأهداف السامية".