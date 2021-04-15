"الشؤون الإسلامية" تدشن مشروع تفطير الصائمين في إندونيسيا

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بالتعاون والتنسيق مع مجلس العلماء

دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي في مقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بالسفارة لعام 1442هـ 2021م.

جاء ذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى ومجلس العلماء والجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة بجمهورية إندونيسيا.

وقدم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، شرحاً عن البرنامج، الذي يشمل توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية وعشرة آلاف وجبة إفطار صائم توزع على المستشفيات ودور الأيتام وغيرها.

وحضر التدشين من الجانب الإندونيسي وكيل الشؤون الدينية للتوعية الإسلامية وخدمة المجتمع الدكتور قمر الدين أمين، وممثل لإدارة مسجد الاستقلال الدكتور أحمد جريدي، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الإسلامية والمعاهد.