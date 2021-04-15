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مبادرة تطوعية اجتماعية في مساجد مكة للحد من انتشار "كورونا"

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مبادرة تطوعية اجتماعية في مساجد مكة للحد من انتشار "كورونا" مبادرة تطوعية اجتماعية في مساجد مكة للحد من انتشار "كورونا"
نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع بلدية المسفلة الفرعية

مبادرة تطوعية اجتماعية في مساجد مكة للحد من انتشار

نفذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي ـ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع بلدية المسفلة الفرعية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة "مبادرة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد" بمشاركة 140 متطوعًا.

وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك المجتمع في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ونظافة المساجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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