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مفخخات تدمر وصواريخ تتطاير.. سقوط مخططات الحوثي في ليالي رمضان

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مفخخات تدمر وصواريخ تتطاير.. سقوط مخططات الحوثي في ليالي رمضان مفخخات تدمر وصواريخ تتطاير.. سقوط مخططات الحوثي في ليالي رمضان
ميلشيات لا تعرف إلا الإرهاب واستهداف المدنيين.. دعم إيراني والفشل حليفها

مفخخات تدمر وصواريخ تتطاير.. سقوط مخططات الحوثي في ليالي رمضان

أحدث اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان وفشل استهداف جامعتها، صدمة لمليشيا الحوثي أربكت مخططاتهم الإرهابية في استهداف المواقع الحيوية والمدنيين في منتصف ليالي رمضان ؛ حيث يواصل منسوبو القوات ممثلة في كتيبة الباترويت تمييزهم وبراعتهم في إفشال محاولات الحوثيين في استهداف المملكة.

وتهدف المليشيات الحوثية من إطلاق الطائرات والصواريخ التأثير على المدنيين، في تأكيد على استمرار تورط المليشيات التي تحظى بالدعم الإيراني وتحديها الواضح واختراقها قراري الأمم المتحدة 2216، 2231، وسط استنكار وإدانة العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، ومطالبتهم لإيقاف العبث الحوثي، الذي يتكرر بشكل يومي ضد مناطق المملكة عامة، ومناطق الجنوب خاصة، وهو ما تقف له قوات البواسل وترصده وتحطمه فوراً، دون حدوث أي أضرار كبيرة.

ويتخذ البواسل للتعامل مع مليشيات الحوثيين الإرهابية، إجراءات حازمة، حيث يمارس التحالف أعلى درجات ضبط النفس مع الانتهاكات الصارخة، والتي تعد جرائم حرب؛ حيث تبرز الإجراءات الحازمة في: الرصد، والمراقبة الاستخباراتية، والاستهداف المدمر للتهديد، وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة، والصواريخ الباليستية، وردع المليشيات الإرهابية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، للهجوم الإرهابي المتكرر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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