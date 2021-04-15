شاهد من الشرقية.. تطعيم ذوي الإعاقة المسجلين بـ"سواعد" بلقاح كورونا

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جهود لصحة المنطقة وحملة "خذ خطوة".. و"الهاجري" يثمن دور الوزارة

في استمرار لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا وللحملة الوطنية التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "خذ الخطوة" لأخذ لقاح كورونا والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، قامت صحة الشرقية بمبادرة إعطاء اللقاح للأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين والمسجلين في جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأربعاء في مقر الجمعية بمدينة الخبر.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إنه "منذ انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا شاهد الجميع التنظيم الرائع في جميع المراكز بالمملكة، ومدة الانتظار الغير طويلة، حيث كانت رحلة إعطاء اللقاح تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، فقمنا بالتنسيق والتعاون غير المستغرب من وزارة الصحة ممثلة في صحة الشرقية بنقل هذا التنظيم الرائع إلى مقر جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لإعطاء مستفيدي الجمعية الراغبين بأخذ اللقاح "الجرعة الأولى" بحضور فريق طبي متكامل، وكان عدد المستفيدين من لقاح كورونا أكثر من 40 مستفيدًا ما بين رجال ونساء سعوديين وغير سعوديين.

وأضاف "الهاجري": "نثمن لوزارة الصحة بصفة عامة وصحة الشرقية بصفة خاصة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها"، مشيداً بالكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يُذكر أن مبادرة "خذ الخطوة" التي تقدمها وزارة الصحة لأخذ لقاح كورونا امتداد للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.