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"أمير الشرقية" يطلع على اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة

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شدد على ضرورة نقل المهام حسب الأنظمة دون تأثير على جودة خدمة المواطنين

استقبل أمير المطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عامر المطيري الذي قدم تقريراً عن مسار نقل بعض الاختصاصات البلدية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد أمير المنطقة على ضرورة نقل هذه الاختصاصات والمهام حسب الأنظمة والقرارات الصادرة دون أن تتأثر هذه المهام وبالتنسيق بين الجهات الخدمية والحرص على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.

وقدم المهندس عامر المطيري شكره لأمير الشرقية على توجيهاته السديدة وأكد بأن فرع الوزارة يحرص على تسلم المهام التي كلف بها وفق خطة معدة لذلك وحرصاً على جودة هذه الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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