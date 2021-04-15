أخبار عاجلة

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
البرازيل تشيد تمثالا جديدا هائلا للسيد المسيح الحامي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الربيعة" يهنئ منسوبي "صحي الليث" لحصولهم على جائزة التميز لشهر مارس

Print
لجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين وتجويد الخدمات الصحية

هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة منسوبي مركز صحي الليث بمناسبة حصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021 .

وقال الربيعة إن جهود أبطال الصحة بمركز صحي الليث في خدمة المرضى والمراجعين أسهمت بفضل الله في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021، موضحًا أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب واعتدنا من أبطال الصحة بمركز صحي الليث على البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد أنه فخور بهم وبإنجازاتهم وتميزهم ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

جاء ذلك بعد تحقيق مركز صحي الليث بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز لشهر مارس 2021 ، على مستوى وزارة الصحة نظير ما يقدمه المركز من خدمات طبية لجميع المرضى والمراجعين .

يذكر أن مركز صحي الليث ومنذ تولي قيادته أحمد البركاتي، حقق إنجازات متتالية على مستوى صحة جدة بشكل خاص والوزارة بشكل عام .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"