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في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل

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في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل
عبر 7800 جولة رقابية نفذتها "الأمانة"..و"أبوراس": مستمرون

في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل

نفذت أمانة منطقة حائل ،عبر فرقها الرقابية، ‏7,800‏ جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع خلال الـ 10 أيام ‏الماضية، أسفر عنها إغلاق ‏462‏ منشأة تجارية وتحرير 110 ‏مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها ‏للحد من ‏تفشي (كوفيد-19)‏.

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، أن الفرق ‏الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية ‏للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم ‏التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق ‏للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات ‏والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة ‏وبلدياتها تأتي ‏بمتابعة مستمرة من أمير منطقة حائل ونائبه ووفقاً لتوجيهات وزير ‏الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعا أمين المنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ‏وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي ‏مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع ‏الأمانة على الرقم (940) أو تطبيق بلدي المتاح عبر ‏الأجهزة الذكية.أمانة منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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