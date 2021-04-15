أخبار عاجلة

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
البرازيل تشيد تمثالا جديدا هائلا للسيد المسيح الحامي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة

Print
ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة
راجعت المستشفى وكانت تعاني من وجود حصوات بالمرارة

ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة

‬نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في استئصال ورم يبلغ حجمه 7.5 سم لسيدة تبلغ من العمر 22 عاماً.

وأوضح استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء الدكتور مطلق عبدالله المالكي أن المريضة والتي تبلغ من العمر 22 عاماً راجعت المستشفى، وكانت تعاني ألماً مزمناً بالبطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة اتضح وجود حصوات بالمرارة مع ورم كبير بالغدة الكظرية اليمنى بحجم 8x7.5 سم .

وأضاف المالكي أنه تم تنويم المريضة واستئصال الورم عن طريق المنظار الجراحي في عملية استغرقت ساعتين، كما تم استئصال المرارة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأشار الدكتور المالكي إلى أن نسبة أورام الغدد الكظرية تتراوح بين 6 إلى 7% معظمها يتم اكتشافه عند عمل الفحوصات والأشعة لأسباب مرضية أخرى، مبينًا أن قرار استئصالها جراحيًا لا بد أن يتم عن طريق طبيب مختص بالغدد الصماء ويتم في مركز متخصص في مثل هذه العمليات.

وشارك في العملية استشاري التخدير الدكتورة أميرة فلمبان و د. وعد ياسين ود.فاطمة عرب وتمريض العمليات بدر باطرف وجواهر الدوسري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"