"ضمان تبوك" يوقع اتفاقية تدريب وتأهيل للمستفيدات لتمكينهن بسوق العمل

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30 مقعداً مجانياً خلال العام وخصم على برنامج تأهيلي مدته 18 شهراً

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم ممثلاً بالمكتب الرئيس للضمان الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع معهد اللامحدود العالي للتدريب بمقر الفرع بحضور المدير العام للفرع منيف بن هابس الحربي، ومديرة المعهد حصة بنت ناجي القحطاني ومدير عام المسؤولية الاجتماعية نواف البلوي، ومدير عام الضمان الاجتماعي مرزوق البلوي

يقدم المعهد بموجب الاتفاقية 30 مقعداً مجانياً خلال العام لمستفيدات الضمان الاجتماعي، بالإضافة لخصم 32% للمستفيدات لبرنامج تأهيلي مدته سنة ونصف.

وأكد الحربي على حرص أمير منطقة تبوك على إتاحة الفرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتمكينهم من خلال التدريب والتعليم والدخول في مراكز متخصصة تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي، لافتاً إلى أن الاتفاقية تسعى لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين فرع الوزارة وجهات التدريب، والتعليم لتدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال تقديم خصومات ودورات مجانية لمن يرغب في الالتحاق بالدورات المتخصصة للاندماج في سوق العمل والاعتماد على الذات ليكونوا طاقات منتجة تملك القدرات والتأهيل اللازم.

من جهته قدم “الحربي “ شكره لهنادي الصاعدي الباحثة في الضمان الاجتماعي على جهودها الجباره في قسم التمكين والتي أثمرت عن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لما لها من أهميه وانعكاساتها الإيجابية على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على توفير جميع الخدمات والتسهيلات لمنسوبي الضمان الاجتماعي.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبوك