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" للكهرباء": العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة

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"السعودية للكهرباء": العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة " للكهرباء": العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة
قالت: مقاومة للظروف المناخية ومطابقة للمواصفات وفق أرقى المعايير المحلية والعالمية

أكدت الشركة للكهرباء، أن "العدادات الذكية" مشروع وطني كبير، ومن أهم مشروعاتها للتحول الرقمي، حيث يسهم في تعزيز دعم موثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين وأنظمة القراءة والفوترة.
وأوضحت أن هذا المشروع، استهدف تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين، في جميع مناطق ومدن وقرى المملكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدون أن يتحمل المشتركون أي تكلفة.
وشددت على أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية وفق أرقى المعايير المحلية والعالمية، مما يسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وفي زيادة الكفاءة التشغيلية، وأتمتة قراءة العدادات، والعمليات المتعلقة بالفوترة، مما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمشتركين بشكل تدريجي من خلال مجموعة من المزايا التي تقدمها العدادات الذكية للمشتركين، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه من خلال تطبيق الكهرباء.
وبينت أن العدادات الذكية ستدعم تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة "حسابي" لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء كان مالكاً أو مستأجراً.
يذكر أن ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي مصنعة محلياً، وتمثل 40% من إجمالي عدادات المشروع.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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