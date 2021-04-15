"سرب" يدعو السعوديين للتدريب على قيادة قطار الحرمين السريع

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برنامج يستمر عاماً كاملاً ينتهي بالعمل بمكافأة تدريبية شهرية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج "قائد قطار الحرمين السريع".

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد وفقما أعلن عبر حسابه في تويتر التسجيل للشباب السعوديين اعتباراً من اليوم الخميس 15 إبريل 2021 م ويستمر حتى يوم الأحد 02 مايو 2021م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً يوم الأحد 6 يونيو 2021 م مبيناً أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

ولفت الصقير إلى أن البرنامج ساهم -بفضل الله- في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين عبر برامج سابقة، ويعملون اليوم في مواقعهم، مبيناً في حديثه أن البرنامج المطروح حالياً في المعهد يلبي الحاجة للمزيد من السعوديين المؤهلين في هذا التخصص بالتزامن مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين المهندس الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفاً تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتباً شهرياً يبدأ بـ 8000 ريال والعمل مع شركة رينفي-السعودية.

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 29 عاماً، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية.

واختتم المهندس الصقير معبّراً عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معرباً في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه البرامج الناجحة، ومؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم فعلياً في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما يسهمون بتميزهم في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب