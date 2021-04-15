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مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع "كورونا"

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مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع "كورونا" مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع "كورونا"
بعد معاناة البلاد من وطأة زيادة الإصابات وأوساكا تسجل رقماً قياسياً

مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الخميس أن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع أكثر صعوبة.


وذكرت كيودو أن توشيهيرو نيكاي؛ الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، قال في تصريحات تلفزيونية: إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة تعني "أنه من المستحيل فربما نستسلم للأمر".

وبحسب رويترز تعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقماً قياسياً في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.
اليابان أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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