Captain Tsubasa: Dream Team " الإعلان عن حملات رمضان والبث المباشر لرمضان!

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت شركة KLab، الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الانترنت، عن احتفال لعبة كرة القدم الشهيرة Captain Tsubasa: Dream Team بشهر رمضان المبارك من خلال حملة إعلانية خاصة داخل اللعبة ابتداء من 9 أبريل. علاوة على ذلك، سوف يكون هناك بث مباشر بمناسبة رمضان على القناة الرسمية على YouTube باللغة العربية يوم الخميس 15 أبريل.

*سيكون هذا البث المباشر باللغة العربية فقط.

انطلقت لعبة Captain Tsubasa: Dream Team في جميع أنحاء العالم في شهر ديسمبر عام 2017 ويستمتع عدد كبير من اللاعبين بها. تحتفل هذه اللعبة بمناسبات وعطلات الدول التي ينتمي اللاعبون إليها.

يمكنك التحقق من حملة رمضان!

حملة رمضان

رمضان: انتقال تقدم مارك العويران

فترة الحدث: الجمعة 9 أبريل للإثنين 19 أبريل (UTC+9)