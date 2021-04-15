أخبار عاجلة

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
البرازيل تشيد تمثالا جديدا هائلا للسيد المسيح الحامي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا

Captain Tsubasa: Dream Team " الإعلان عن حملات رمضان والبث المباشر لرمضان!

Print
Captain Tsubasa: Dream Team " الإعلان عن حملات رمضان والبث المباشر لرمضان! Captain Tsubasa: Dream Team " الإعلان عن حملات رمضان والبث المباشر لرمضان!

 أعلنت شركة KLab، الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الانترنت، عن احتفال لعبة كرة القدم الشهيرة Captain Tsubasa: Dream Team بشهر رمضان المبارك من خلال حملة إعلانية خاصة داخل اللعبة ابتداء من 9 أبريل. علاوة على ذلك، سوف يكون هناك بث مباشر بمناسبة رمضان على القناة الرسمية على YouTube باللغة العربية يوم الخميس 15 أبريل.

*سيكون هذا البث المباشر باللغة العربية فقط.

انطلقت لعبة Captain Tsubasa: Dream Team في جميع أنحاء العالم في شهر ديسمبر عام 2017 ويستمتع عدد كبير من اللاعبين بها. تحتفل هذه اللعبة بمناسبات وعطلات الدول التي ينتمي اللاعبون إليها. 

يمكنك  التحقق من حملة رمضان!

حملة رمضان

رمضان: انتقال تقدم مارك العويران

فترة الحدث: الجمعة 9 أبريل للإثنين 19 أبريل (UTC+9)

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
Captain Tsubasa: Dream Team " الإعلان عن حملات رمضان والبث المباشر لرمضان!

Captain Tsubasa: Dream Team " الإعلان عن حملات رمضان والبث المباشر لرمضان!