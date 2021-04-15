أخبار عاجلة

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
البرازيل تشيد تمثالا جديدا هائلا للسيد المسيح الحامي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"برنت" فوق الـ 66 دولاراً.. النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

Print
"برنت" فوق الـ 66 دولاراً.. النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهر "برنت" فوق الـ 66 دولاراً.. النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهر
محللو "جولدمان ساكس": سيصل لـ 80 دولاراً للربع الثالث من 2021

استقرت النفط اليوم الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وصعد خام برنت أربعة سنتات إلى 66.62 دولاراً للبرميل، بعد أن ربح 4.6 بالمئة أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال محللو جولدمان ساكس في تقرير جديد إن الامتثال على صعيد الإمدادات وانتعاش الاقتصادات بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة.

وقال محللو جولدمان "نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ خام برنت 80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2021 بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب والامتثال على صعيد الإمدادات".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

التعليم العالى تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات.. وتثبيت أسعار السولار والمازوت وزيادة 25 قرشا

التعليم العالى تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات.. وتثبيت أسعار السولار والمازوت وزيادة 25 قرشا

"الدرناح": المكعبات تقود ارتفاع أسعار الأعلاف.. والحل زراعة الشعير

"الدرناح": المكعبات تقود ارتفاع أسعار الأعلاف.. والحل زراعة الشعير

لتنضم إلى قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها.. الطماطم تباع بـ"الحبة" في تركيا

لتنضم إلى قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها.. الطماطم تباع بـ"الحبة" في تركيا