"برنت" فوق الـ 66 دولاراً.. النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

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محللو "جولدمان ساكس": سيصل لـ 80 دولاراً للربع الثالث من 2021

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وصعد خام برنت أربعة سنتات إلى 66.62 دولاراً للبرميل، بعد أن ربح 4.6 بالمئة أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال محللو جولدمان ساكس في تقرير جديد إن الامتثال على صعيد الإمدادات وانتعاش الاقتصادات بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة.

وقال محللو جولدمان "نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ خام برنت 80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2021 بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب والامتثال على صعيد الإمدادات".النفط أسعار النفط