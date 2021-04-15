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.. رعب الركاب لحظة خروج قطار عن القضبان في

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صحيفة: 10 إصابات.. والعناية الإلهية أنقذت الركاب

فيديو.. رعب الركاب لحظة خروج قطار عن القضبان في مصر

خرج مساء الأربعاء أحد قطارات السكك الحديدية في عن القضبان، بالقرب من مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، شمالي القاهرة، مما تسبب في إصابة عشرة ركاب.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، فقد استقبل مستشفى منيا القمح المركزي بالشرقية، 10مصابين من ركاب قطار "القاهرة - الزقازيق" بعد خروجه عن القطبان بالقرب من محطة منيا القمح.

ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي مسؤول: إن الإصابات جاءت بسيطة وعبارة عن سحاجات وكدمات نتيجة التدافع، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، مضيفاً أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف.

وحسب " اليوم السابع"، فقد أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار "القاهرة - الزقازيق" لحظة خروجه عن القضبان، حيث كان هناك قطار آخر قادم في الجهة المقابلة، ولكنه نجح في التوقف قبل الاصطدام بالقطار المتعطل.

ويظهر بثته مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى عقب خروج القطار عن القضبان، حيث ظهر الركاب وقد أصيبوا بالذعر وهم يسارعون بمغادرة القطار، في اللحظة التي كان فيها قطار آخر قادم من الجهة المقابلة، وربما كان يخشى الركاب حدوث تصادم بين القطارين، فكان بعضهم يصرخ مطالباً السائق القادم بالتوقف، وهو ما قام به السائق بعد التهدئة اللازمة.


وتظهر لقطات فيديو خروج عربتين من القطار عن القضبان، لكنهما لم تكونا على قضبان الخط المقابل، بل بعيداً عنها.

ونقلت "بوابة أخبار اليوم" عن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تصريحاته، حيث قال: إن أحد عجلات القطار 339، سقطت عن القضبان ما أدى إلى توقف القطار.

ذكر "رسلان": أن الواقعة حدثت في منطقة تجديدات الإشارات، لافتاً إلى أنه جارٍ رفع العجلة وإعادة حركة القطارات لطبيعتها.

وأشار "رسلان" إلى أن الخط المجاور أي المتجه إلى المنصورة، يعمل في الاتجاهين، متابعا: "لا حقيقة لتصادم قطارين كما يتداول البعض، بل سقطت عجلة القطار 399، وجارٍ رفعها".

فيديو.. رعب الركاب لحظة خروج قطار عن القضبان في مصر

قطارات السكك الحديدية مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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