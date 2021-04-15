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البرازيل تشيد تمثالا جديدا هائلا للسيد المسيح الحامي
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السبت 24 أبريل 2021 01:44 مساءً
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس
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السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"
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السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان
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السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً
النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض
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السبت 24 أبريل 2021 01:11 مساءً
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية تحذر: نحن في مرحلة حرجة من الجائحة
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cnn arabic
الخميس 15 أبريل 2021 10:07 صباحاً
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