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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات من البرد على هذه المناطق

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات من البرد على هذه المناطق "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات من البرد على هذه المناطق
مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة, على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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