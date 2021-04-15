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بأمر الملك .. الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

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بأمر الملك .. الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بأمر الملك .. الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

بأمر الملك .. الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 478
التاريخ : 3 / 9 / 1442 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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