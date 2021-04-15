أخبار عاجلة

بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حياتنا" تشارك بفعالية "نعتني بصحتك" في جامع الراجحي بالرياض

Print
ضمن خطة تفعيل نمط الحياة الصحي في رمضان.. وبشراكة "عناية"

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، بالشراكة مع جمعية عناية وجمعية عيوني، فعالية (تعال شوف) ضمن فعالية عناية الصحية (نعتني بصحتك).

وتأتي مشاركة جمعية حياتنا ضمن خطتها في تفعيل نمط الحياة الصحي لشهر رمضان المبارك، وذلك في جامع الراجحي بالرياض. وتستمر الفعالية حتى يوم 20 رمضان.

ورعى الافتتاح رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبد الرحمن السويلم، والأمين العام للجمعيات الأهلية د. سلمان المطيري، وإمام جامع الراجحي. ومثل جمعية حياتنا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجد بن سعد الشمري، ومدير إدارة البرامج والمشاريع سلمان بن سالم باهمام.

وتفصيلاً، يستهدف المعرض التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، وكذلك مجموعة كبيرة من المجسمات التوعوية الصحية التي تتميز بإيصال المعلومة بشكل سريع للمستفيد، ويتم شرحها من خلال متطوعين في التوعية والتثقيف الصحي.

كما يهدف المعرض إلى التعرف على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز نمط الحياة الصحي، سواء في التغذية أو النشاط وغيرهما، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان

"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض