"عناية" تطلق المبادرة الوقائية "نعتني بصحتك" بجامع الراجحي ومراكزها الإعلامية

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تستمر طيلة شهر رمضان انطلاقًا من مقولة "درهم وقاية خير من قنطار علاج"

أطلقت جمعية عناية الصحية المبادرة الوقائية "نعتني بصحتك" بجامع الراجحي في حي الربوة،"، والمراكز الإعلامية بالأسواق والأماكن العامة، تفعيلاً لشراكتها المجتمعية مع الجمعيات الصحية، حيث خصصت رُكنًا لجمعية عيوني الصحية لفحص وصحة سلامة البصر، وجمعية حياتنا للتثقيف الغذائي.

وتتلخص فكرة المبادرة في إجراء الفحص الوقائي للمؤشرات الحيوية والتوعية الصحية الغذائية، إضافة إلى قسم خاص للتوعية الوقائية من فيروس كورونا للمصلين في جامع الراجحي والمراكز الإعلامية، بهدف الوقاية من الأمراض المُزمنة والأوبئة، وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى إيصال الخدمات الوقائية الصحية لأكثر من 6000 من المصلين، وترسيخ مبدأ الاهتمام بالصحة لديهم في ظل الحقائق والدراسات التي تشير إلى أن 75 % من أفراد المجتمع لا يجرون فحوصًا طبية منتظمة، وأن 60 % منهم يُعانون زيادة في الوزن والسمنة، وأن 60 % منهم لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ، وأن 18 % منهم مدخنون، وأن 46 % من وفيات الأمراض غير المزمنة تحدث في سن مبكرة.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مفهوم الوقاية الصحية انطلاقًا من مقولة "درهم وقاية خير من قنطار علاج" والتي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك، ويشرف على الفعالية فريق طبي متخصص من عناية يقوم بفحص المؤشرات الحيوية وفحص النظر وفحص السكر وغيرها من الفحوص المهمة مجانًا.

ويُذكر أن جمعية عناية ستنظم خلال شهر رمضان مجموعة من الفعاليات الصحية في أماكن مختلفة أخرى كالمجمعات التجارية، لتعزيز الصحة ونشر ثقافتها في هذا الشهر المبارك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في بناء مجتمع صحي وسليم.