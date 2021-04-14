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"كورونا تجربة وطن".. كتاب جديد يحوي تقارير وأبحاثًا كتبتها كوادر وطنية

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استعرض جهود  في الحفاظ على صحة الإنسان

أصدر البروفيسور فارس قليل العنزي كتابه الذي يحمل عنوان "كورونا تجربة وطن"، تناول فيه جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وجعلها من أول اهتماماتها؛ وهو ما كان له الأثر البالغ في تخفيف الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعن فكرة تأليف الكتاب قال البروفيسور العنزي: "الفكرة بدأت في شهر مارس 2020، ثم أجيز من وزارة الإعلام، وطبع في أكتوبر 2020 إبان تطبيق الحظر المنزلي بالسعودية. ومع حداثة نشأة الفكرة إلا أنها مضت بخطواتها واثقة للأمام.. فوضعت خطة عمل مجدولة لتحقيق أهدافنا من خلال الاستعانة بكوادر وطنية متخصصة، تكتب من واقع تجربة". موجهًا الشكر والثناء العاطر لرجال الصحة والأمن والدفاع والإعلام والتجارة نظير جهودهم، ولمشاركتهم في إنجاح هذا العمل.

وسبق للدكتور "العنزي" إنتاج ثلاثة أفلام توعوية عن "كورونا"، أولها مع مجموعة من طلابه بالجامعة مع بدء الأزمة في مارس 2020، وثانيها كلمات توعوية من شخصيات اعتبارية بالدولة، وأخيرًا في مارس 2021 قدّم فيلمًا من 18 دقيقة عن اللقاحات مع مجموعة من طلابه بالجامعة.

ويشمل كتاب "كورونا تجربة وطن" 300 صفحة، ويحتوي على تسعة محاور مهمة، هي: تأثيرات كورونا السياسية والتعليمية والصحية والإسلامية والإعلامية والعملية والاقتصادية والخيرية والنفسية. وتم إهداء نسخ منه لعدد من الوزراء والشخصيات، وهو معروض في مكتبة جرير.

ويمكن قراءة الكتاب إلكترونيًّا من خلال الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1-YrGSxnOwwpFPPRe7GnidfHDVUzqkXBd/view?usp=sharing

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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