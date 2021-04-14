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"شؤون الحرمين" تغسل صحن المطاف في 5 دقائق

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"شؤون الحرمين" تغسل صحن المطاف في 5 دقائق "شؤون الحرمين" تغسل صحن المطاف في 5 دقائق
ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة, بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي.
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقمًا قياسيًا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية.

وأشار إلى ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان, فيما تجاوز عدد العمال ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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