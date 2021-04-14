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أحداث وفعاليات كبرى على هامش المعرض

مع انطلاق معرض سوق السفر العربي في موعده المحدد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 وحتى 19 مايو المقبل ويتزامن مع الموعد المحدد لعودة الرحلات الدولية للخارج في المملكة؛ حيث يتم حاليًّا وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق الحدث وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة.

بالإضافة إلى التدابير وإجراءات الصحة والسلامة الخاصة التي تتبعها شركة ريد اكزبيشينز العالمية خلال جائحة كوفيد-19 مع مركز دبي التجاري العالمي، ومع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لتوفير بيئة آمنة وبدون تلامس من جهة وضمان تجربة سلسة للجميع من جهة أخرى.

سيلتزم المعرض بصرامة بإرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي؛ إذ يعمل الفريق في مركز دبي التجاري العالمي جاهدًا لضمان سير جميع الأحداث بسلامة وأمان؛ حيث قام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بما في ذلك وجود نظام تنظيف متطور وتحسين جودة الهواء الداخلي ومحطات متعددة لتعقيم اليدين.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: تعد دبي واحدة من أكثر المدن أمانًا على مستوى العالم؛ وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، وقد حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ وذلك لالتزامها ببروتوكولات السلامة والصحة العامة واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة كوفيد-19.

سيقام معرض سوق السفر العربي لهذا العام تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

سيشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام 62 دولة، يمثلها كل من الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام كلًّا من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم على مسرح ترافيل فورورد؛ حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.



يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021، فعالية المسرح العالمي جلوبال ستيج لسوق السفر، والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح؛ مثل: المملكة العربية السعودية والهند والصين.

وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع؛ حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.