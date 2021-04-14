ريجيكامب: سنسعى لتجاوز صعوبات التأهل .. المسيليم: نحن جاهزون لمواجهة الغد

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في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي مع الاستقلال في دوري أبطال آسيا

أكد الروماني ريجيكامب أن المواجهة الأولى في كل البطولات تكون صعبة، وهي عادة المواجهات الافتتاحية، وأتمنى أن يبدأ اللاعبون مباريات المسابقة بالشكل الأمثل وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي مع الاستقلال ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتابع: في كل مرحلة يأتي مدرب جديد يسعى لاعبو الفريق لإظهار حقيقة إمكاناتهم، وأتمنى أن تكون ردة فعلهم إيجابية بداية من مواجهة الغد.

وأضاف: أبحث عن الانتصار في كل مباراة، وهو ما أحاول القيام به في التدريبات الإعدادية، وسنسعى لتجاوز أي صعوبات من أجل المضي قدمًا في البطولة والتأهل للدور المقبل.

من جانبه قال ياسر المسيليم حارس الفريق: نحن جاهزون لمواجهة الغد، والمدرب رصد كافة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ودائمًا المواجهة الأولى تكون صعبة وقوية، وسنلعب غداً مواجهة صعبة أمام فريق الاستقلال، وهو فريق قوي بدنياً ويمتازون بطول القامة، وسنكون غداَ على قدر المسؤولية.الروماني ريجيكامب دوري أبطال آسيا