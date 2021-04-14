"هلال الباحة" يكثّف استعداداته لاستقبال الزوار خلال رمضان

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خطة تشغيلية تضمنت رفع جاهزية الخدمات المساندة

كثّف فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة بالباحة، الفِرَق الإسعافية، استعدادًا لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد زوار المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني: إن توزيع الفِرَق الإسعافية، من خلال خطة تشغيلية للشؤون الإسعافية، أثناء المواسم وتواجد الزوار بالمنطقة.

وأضاف "الزهراني"، أن الاستعدادات تضمنت كذلك رفع جاهزية الخدمات المساندة، حاثًّا الجميع على اتباع تعليمات الجهات الصحية، والالتزام بالاحترازات وتطبيق التعليمات التي تحفظ سلامة الجميع، وعدم التردد في الاتصال على الرقم الموحد للترحيل الطبي بالهلال الأحمر السعودي 997، أو تطبيق "أسعفني"، بالأجهزة الذكية في حال حدوث أي طارئ إسعافي.

وأشاد مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، خالد محمد الغامدي، بجهود رجال الميدان سفراء الحياة وعملهم في كل الظروف؛ مقدرًا جهودهم وكذلك العاملين بالأقسام التشغيلية الفنية والأقسام المساندة، داعيا الله للجميع أن يتقبل أعمالهم وصيامهم.الهلال الأحمر السعودي منطقة بالباحة