مردم نفايات مكة.. وعود الأمانة تتبخّر ومطالب السكان تتجدد

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صدرت شهادة التأهيل البيئي لإنشاء الموقع الجديد منذ 18 شهرًا

لم تحرك أمانة العاصمة المقدسة ساكناً تجاه مردم النفايات الذي يقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5" برغم وعودها قبل أكثر من عام بنقله إلى مكان آخر.

وتفصيلًا: أبدى السكان تذمرهم من المردم نظراً لما يصاحبه من انبعاث الروائح الكريهة، خاصة في فترات الليل؛ حيث يقبع المردم في الجبال المقابلة لهم والقريبة من منازلهم.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد وعدت بنقله إلى مكان آخر بعد اعتماد الموقع الجديد من قِبل اللجنة المشكلة في هذا الجانب، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

واستعرضت "سبق" تصريحات أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها في شهر ربيع الأول من العام الماضي، والذي جاء فيه أن: مردم النفايات الحالي يقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد بمكة المكرمة؛ حيث تم إنشاء هذا المردم عام ١٤٢٤هـ خارج النطاق العمراني خلال تلك الفترة، وبادرت أمانة العاصمة المقدسة في التخطيط وإيجاد حلول لانتقال المردم نظرًا للتمدد العمراني، وذلك من خلال تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لاختيار موقع بديل، وتم اعتماده من قبل اللجنة التي تضمنت عدة جهات مثل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأضافت الأمانة: تم تكليف استشاري لعمل جميع الدراسات الخاصة بالموقع المقترح الذي تم اعتماده، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة لذلك، وقد تم الانتهاء من الدراسات وصدرت شهادة التأهيل البيئي للإنشاء بتاريخ 1441/1/12هـ، وجار العمل لطرح المرحلة الأولى لإنشاء المردم الجديد.



وختمت الأمانة تصريحها بقولها: تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على السيطرة على الروائح المنبعثة من خلال إحكام المعالجة الخاصة بمسببات الروائح إلى أن يتم الانتقال الكلي للمردم الجديد.أمانة العاصمة المقدسة مردم النفايات