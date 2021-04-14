أكثر من 800 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات حركة الحشود بالمسجد الحرام

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تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠م؛ بينما يبلغ عرضها مترًا واحدًا.

وبيّن أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تُستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.

كذلك تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

واختتم الودعاني حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي