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وكيل إمارة مكة يدشن حملة "نتراحم معهم" في المنطقة

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وكيل إمارة مكة يدشن حملة "نتراحم معهم" في المنطقة وكيل إمارة مكة يدشن حملة "نتراحم معهم" في المنطقة
لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا

وكيل إمارة مكة يدشن حملة

دشّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، اليوم، حملة تراحم (نتراحم معهم)، بالمنطقة.

جاء ذلك، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة، إلى رعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا وإعادة تأهيلهم.

وتعمل اللجنة التي قدمت في آخر حملة لها أكثر من 53 مليون ريال، على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، وتقديم مكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم، وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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