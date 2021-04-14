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"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

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"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة
جرى مناقشة أبرز القضايا وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة

الْتقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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