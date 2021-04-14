لسلامة الجميع.. أمانة مكة تعلن عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم
دعت الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة
وبيّنت الأمانة عبر حسابها في تويتر: أنها تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة، أمانة مكة تطبيقات إلكترونية
أعلنت أمانة مكة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع.
وبيّنت الأمانة عبر حسابها في تويتر: أنها تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة،
ودعت الأمانة الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.