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وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الزكاة والتحذير من المواقع المشبوهة

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وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الزكاة والتحذير من المواقع المشبوهة وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الزكاة والتحذير من المواقع المشبوهة
في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدّمها الوزارة عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع

وزير

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الرابع من رمضان لعام 1442هـ، للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات، وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة، وألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلا لمستحقيها سواءً أخرجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها كمنصة "إحسان" ومنصة "فرجت" ومنصة "جود للإسكان" وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

ويأتي تعميم الوزير "آل الشيخ" الذي أصدره اليوم استنادًا لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على الإنترنت تدعو لجمع التبرعات خارج المملكة وقد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.

الجدير بالذكر أن تعميم وزير الشؤون الإسلامية؛ يأتي في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدّمها الوزارة عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها والتي تساهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن ونشر الوسطية والاعتدال؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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