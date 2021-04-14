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الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط

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الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط
رنا الحجة: اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس

الصحة العالمية: تحور كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في شرق المتوسط

كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أن تحور فيروس (كورونا) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليًّا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من .

وأوضحت المنظمة أنها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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