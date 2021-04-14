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وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية

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وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية
قالت: على الراغبين زيارة الموقع الإلكتروني للجنة للاطلاع على شروط القبول

وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/ علوم طبيعية) للالتحاق في الخدمة العسكرية.

وتفصيلًا قالت الوزارة: يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (١٤٤٢هـ/ ١٤٤٣هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية
اعتبارًا من يوم (الأحد) الموافق (١٤٤٢/٩/٢٠هـ) وطلبة الكليات العسكرية اعتبارًا من يوم (الثلاثاء) الموافق (١٤٤٢/١٠/٢٠هـ).

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة): (https://afca.mod.gov.sa ) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، كما نود التنبيه على الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل، متمنين للجميع التوفيق.وزارة الدفاع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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