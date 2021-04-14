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تقنية سحرية تجعل ساعة "أبل" تتنبأ بـ"كوفيد 19"

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تقنية سحرية تجعل ساعة "أبل" تتنبأ بـ"كوفيد 19" تقنية سحرية تجعل ساعة "أبل" تتنبأ بـ"كوفيد 19"

تقنية سحرية تجعل ساعة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تُطور حاليًا تقنية سحرية جديدة، تجعل ساعة "أبل ووتش" تتنبأ بإمكانية الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت "أبل"؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها ستطلق في سبتمبر المقبل، دراسة حول استخدامات "أبل ووتش" كمؤشر على وجود "كوفيد 19".

وسيمكن لساعة "أبل ووتش" باستخدام هواتف "آيفون" وتلك التقنية الجديد؛ التنبؤ بأمراض الجهاز التنفسي كلها بما في ذلك "كوفيد 19".

وسيطالب كل مشارك في اختبارات "أبل ووتش" الجديدة، بارتداء الساعة "ليلًا ونهارًا" لمدة 6 أشهر.

وتستخدم "أبل ووتش" تقنية جديدة يمكنها اكتشاف "كوفيد 19" عن طريق التغيرات الطفيفة في نبضات القلب، قبل أسبوع كامل من ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

شركة أبل الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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