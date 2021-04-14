مسؤول أمريكي رفيع يؤنب زعماء لبنان على فشلهم في إنهاء أزمة تشكيل الحكومة

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طالبهم بإبداء المرونة الكافية للاتفاق عليها

‬أنّب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، زعماء لبنان، اليوم الأربعاء، على فشلهم في إنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ شهور، وفي تشكيل حكومة جديدة تعالج الأزمة الاقتصادية التي تركت الملايين في مواجهة صعوبات متزايدة.

وجدد "هيل"، بعد محادثات في بيروت مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوات واشنطن وحلفائها للسياسيين اللبنانيين لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع: "إن أمريكا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، لكن لا يمكننا فعل شيء مؤثر دون شريك لبناني".

وطالب السياسيين اللبنانيين بإبداء المرونة المطلوبة لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي، مشيراً إلى أن هذا هو المسار الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهذه مجرد خطوة أولى.

ومن المنتظر أن يجتمع "هيل" مع رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون.

ويواجه لبنان انهياراً مالياً حيث فقدت عُملته ما يصل إلى 90 بالمائة من قيمتها، ومما فاقم من المعاناة الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس، وجائحة كورونا، لكن الفصائل السياسية المتنازعة فشلت في حل خلافاتها وتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة التي استقالت بعد انفجار المرفأ في العام الماضي.