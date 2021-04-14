أمانة العاصمة المقدسة تُغلق 6 منشآت تجارية وغذائية مُخالفة

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ضمن الجولات الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

‬ نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة جولات رقابية ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية ضمن نطاق المسفلة الفرعية؛ للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق ست منشآت تجارية وغذائية مُخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما واصلت بلدية المسفلة جهودها الرقابية على المنشآت التجارية بمشاركة رئيس البلدية للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كالالتزام بلبس الكمامة وتوفير المعقمات وأجهزة لقياس الحرارة، والبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة.

من جانبٍ آخر تواصل الأمانة جهودها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق بحرة الفرعية؛ للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع الازدحام في مراكز التسوق ضمن التدابير الوقائية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة وإتلاف 40 كيلوجراماً من الحلويات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.