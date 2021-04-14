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رئاسة الحرمين تطيّب الكعبة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً

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رئاسة الحرمين تطيّب الكعبة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً رئاسة الحرمين تطيّب الكعبة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً
بأجود أنواع البخور.. وتلمِّعها مرة واحدة في اليوم والليلة

رئاسة الحرمين تطيّب الكعبة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً

تطيّب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حِجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، والحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليه السلام (10) مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِّعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وينفذ تلك المهام (40) عاملًا لجميع أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 غراماً، ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلوغرامًا من العود الذي توفره الرئاسة بدعم من ولاة الأمر حفظهم الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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