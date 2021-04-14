أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آسفون لإزعاجكم".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين عن تغريدة أثارت الغضب في رمضان

Print
"آسفون لإزعاجكم".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين عن تغريدة أثارت الغضب في رمضان "آسفون لإزعاجكم".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين عن تغريدة أثارت الغضب في رمضان
أشارت إلى أنها لا تستدعي أي استفزاز

اعتذرت شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" للمسلمين في أوروبا، ولا سيما الفرنسيين منهم، اليوم الأربعاء، بعد تغريدة أثارت غضب بعض المسلمين في أول أيام شهر رمضان.

وقالت "إفيان" في تغريدة الاعتذار: "مساء الخير، هنا فريق إيفيان، آسفون على الإزعاج الذي سببته التغريدة السابقة، التي لا تستدعي أي استفزاز!"، وفقاً لـ"الحرة".

وخاطبت التغريدة السابقة متابعي الشركة الفرنسية، المالكة للعلامة التجارية لمياه إفيان السويسرية، أمس بالقول: "أعِد التغريد إذا شربت اليوم لتراً من إيفيان"، ما أثار انتقادات بعض المسلمين الذين تساءلوا لماذا اختارت الشركة هذا اليوم بالتحديد لنشر هذه التغريدة؟ متهمين إياها بالعنصرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية

عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية