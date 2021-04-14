أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره "بوتين" من أوكرانيا لاجتياح أراضيها؟

Print
بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره "بوتين" من أوكرانيا لاجتياح أراضيها؟ بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره "بوتين" من أوكرانيا لاجتياح أراضيها؟
ألمانيا اتهمت بالاستفزاز والادعاء

بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره

‬اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، اليوم الأربعاء، روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت "كارينباور" للإذاعة العامة الألمانية "آ آر دي" قبل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي اليوم: "من الواضح أن الرئيس الروسي ينتظر فقط خطوة من أوكرانيا نحو الانضمام للحلف الأطلسي لاستخدامها ذريعة للتقدم".

وأضافت: "نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إذا اندلع نزاع بينها وبين روسيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحول تبرير روسيا نشر قواتها على حدود أوكرانيا بأنه مناورة عسكرية، لفتت الوزيرة الألمانية المقربة من المستشارة أنغيلا ميركل، إلى أنه "إذا ادعى الجانب الروسي أن الأمر يتعلق بمناورات، فهناك قواعد دولية محددة لذلك من أجل ضمان الشفافية والثقة".

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكانت أعمال العنف قد استؤنفت منذ بداية العام في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

روسيا : مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية على قاعدة تنظيم الدولة وسط سوريا

روسيا : مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية على قاعدة تنظيم الدولة وسط سوريا

روسيا تنتظر رسالة بوتين السنوية

روسيا تنتظر رسالة بوتين السنوية