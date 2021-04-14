أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9847 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9847 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9847 نقطة
بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لأكثر من 202 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 9.34 نقاط ليقفل عند مستوى 9847.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 261 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والزامل للصناعة، وبتروكيم، والخريف، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومدينة المعرفة، وإم آي إس، والجزيرة ريت، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.71% و3.69%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، وعذيب للاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، والجزيرة ريت، والجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 76.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23882.75 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 117 ألف سهم تقاسمتها 415 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم