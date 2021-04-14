"هيئة الاتصالات" توجّه برفع جاهزية مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية

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حرصًا على مواكبة زيادة الطلب بخصوص الخدمات خلال شهر رمضان

وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية التي تشمل خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الإلكترونية، برفع مستوى التأهب والجاهزية في العمليات التشغيلية؛ لمواكبة زيادة الطلب على الخدمات خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت أهمية الالتزام بالعقود المبرمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وإيصال وتسليم الطرود خلال المدة المتفق عليها، كما تنص عليه وثيقة حماية المستفيدين من الخدمات البريدية اللوجستية.

ولفتت إلى ضرورة مضاعفة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من كل مقدمي الخدمات.

وشددت الهيئة على رفع مستوى التأهب والجاهزية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتحقق من توافر الخدمات البريدية اللوجستية كافة للزوار والمعتمرين؛ بما يضمن تأدية مناسكهم بكل راحة واطمئنان.