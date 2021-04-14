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السوق المالية تحيل عدداً من مسؤولي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للنيابة

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السوق المالية تحيل عدداً من مسؤولي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للنيابة السوق المالية تحيل عدداً من مسؤولي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للنيابة
بشأن عدد من الاشتباهات خلال الفترة من 30/ 05/ 2017م حتى 13/ 01/ 2020م

السوق المالية تحيل عدداً من مسؤولي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للنيابة

أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة: انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية ، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة عدداً من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.

وأضافت: جاء ذلك بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30/ 05/ 2017م وحتى 13/ 01/ 2020م بالمخالفة للمادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم "الشركة" بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "للشركة"، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على "الشركة".

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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